La exPNP Jossmery Toledo acusó a su expareja, el teniente Cristopher Sagred Castro Castro (31), de haber filtrado los videos y fotos íntimas en las redes sociales.

De acuerdo a Magaly Medina, el agente Castro Castro no pudo declarar para su programa, pero sí le aseguró que no filtró el material privado pues afirma que él no es el hombre del video.

“Nosotros hemos tenido de alguna forma acceso a la expareja de Jossmery, quien por ser un policía en actividad, oficial de la Policía, no puede declarar sin el permiso de su comando”.

“Nosotros hemos podido hablar a través de otra persona con el teniente Castro Castro y él asegura que él en ningún momento ha filtrado ningún video, que además él no es el que aparece en el video porque no es su forma de pelo. Hemos hecho nosotros una comparación nosotros fuera de cámara, no parecería pero eso tendrán que decirlo las autoridades respectivas”, dijo Magaly Medina.

Según el agente PNP, Jossmery Toledo y él terminaron en 2016 y ella comenzó una relación con otro agente de la Policía: “Él nos contó que tuvo una relación de 4 años con ella, que él se va trasladado a Huánuco y cuando regresa en enero del 2016 termina su relación con la policía Jossmery Toledo e inmediatamente ella en el mes siguiente comentó a salir con un alférez de la Policía, con quien inicia una nueva relación, es lo que nos ha contado”.

Incluso, Magaly Medina contó que el policía iba a denunciar a Jossmery Toledo por acoso.

“También nos contó que él estuvo mucho tiempo tentado de denunciar a Jossmery Toledo por acoso porque no dejaba de llamarlo y llamar al celular de su nueva enamorada (...) dice que va a presentar ante las autoridades respectivas el acoso que le hacía a su nueva enamorada y a él cuando ellos terminaron la relación”.

“Según el teniente ,lo que nos ha dicho, es que seguramente han sido otras imágenes pertenecientes a otra parte de la historia de Jossmery Toledo”, agregó.

