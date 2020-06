La exsuboficial PNP Jossmery Toledo denunció el último martes en la comisaría de Santa Elizabeth, en San Juan de Lurigancho, a su expareja por presuntamente difundir sus fotos y videos íntimos en las redes sociales.

No solo eso. La enamorada del futbolista Jean Deza, anunció que este martes interpondrá una denuncia en la Inspectoría de la PNP contra el mencionado policía por infringir el Régimen Disciplinario de la Policía.

Aunque no quiso brindar declaraciones a la prensa, la recordada ‘chica Tik Tok’ decidió pronunciarse en sus redes sociales.

“Estoy más tranquila, les agradezco por los menaje de apoyo”; comentó.

Dijo además que, pese a esta terrible experiencia donde se ha visto vulnerada su intimidad, ella seguirá adelante con sus proyectos.

“Siempre me van a ver con esta sonrisa que siempre me ha caracterizado. Nada me va a derrumbar, a seguir para adelante, seguir con mis cosas. A las personas que han pasado por lo mismo que yo, mujeres, hombres, no se sientan mal, la vida continua. Siempre habrá una persona que nos ame y nos quiera, nuestra familia siempre nos ayudará. Esto no me va a derrumbar es una prueba que Dios nos da”, agregó la exsuboficial en un emotivo video.

