El infierno que vivió Angye Zapata pudo haber terminado mucho antes y con Martín Távara en delito flagrante, pero el mal accionar de un policía habría permitido que el futbolista se salga con las suyas, según relató la joven víctima.

Uno de los relatos de Angye Zapata, dejó al descubierto un encuentro con la policía, quien lejos de ayudarla, se dejó encantar por el futbolista y habría pasado luego que el seleccionado la sacara a empujones de una fiesta y hasta la golpeó, pero fue detenido y esto fue lo que pasó: “Nos para y me encuentra ensangrentada porque tenía la boca rota y la cabeza rota y mi polo y mi pantalón estaba con mucha sangre y el policía me dice ‘bájate porque voy a conversar con él’ y me mira y como que yo le quería enseñar cómo estaba , pero no quería que Martín sepa que estaba contando lo que había pasado y me miró y me dijo ‘qué pasó’ y Martín cuando escuchó eso me agarró del brazo y dijo no, es que se ha peleado y yo le habría los ojos al policía y el policía dijo, ‘ah bueno está bien, Martín, cuándo nos das una camiseta’”.

Magaly se indignó al escuchar el relato y no pudo evitar compararlo con lo que acaba de suceder con John Kelvin: “Vivimos en un país totalmente machista, ahora después de la sentencia que han sacado a John Kelvin las comisarías nos van a decir para qué vienes, ya no denuncies ya, como a John Kelvin lo van a dejar, ni un día va a estar en la cárcel”.

