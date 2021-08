¡Es otra! Tras residir en Perú por ocho años, Poly Ávila retornó a su natal Argentina en el 2020 debido a la pandemia, en donde se encuentra estudiando docencia. Sin embargo, la rubia modelo ha asombrado a sus seguidores por su impactante cambio de apariencia.

La expareja de André Castañeda , quien tiene su propio podcast “Intensas al mango”, ha dejado atrás la imagen de “chica reality” que ostentaba cuando era participante de “Combate”.

Ahora que está dedicada a sus estudios y a sus proyectos personales, Poly Ávila no teme mostrarse sin maquillaje frente a sus seguidores. Incluso, se anima a bromear al respecto a través de sus redes sociales.

“Entre el look con el que salgo a la calle y la transición de mi corte de pelo, me veo y no entiendo cómo hace 10 años fui consideraba una bomba sexy”, escribió en una reciente publicación en sus historias de Instagram.

Poly se quiebra al despedirse del Perú

La modelo argentina Paula “Poly” Ávila abandonó el país tras residir varios años en Perú, por lo que agradeció a sus seguidores por todo el apoyo brindado a lo largo de todo ese tiempo.

“Habiendo cumplido 29 años este año, hay cosas que capaz se empiezan a pensar un poco más: lo económico, tu carrera, tu chamba, las amistades y el amor verdadero, como el amor de la familia, así que sí, me voy”, dijo.

