La periodista Juliana Oxenford tuvo una divertida entrevista con Christopher Gianotti en su programa de ‘Preguntas que arden’ este viernes 28 de octubre de 2022. La conductora de ‘Al estilo Juliana’ reveló que no le gusta que la tilden de ‘pituca’ pues ella no proviene de un hogar acomodado.

En diálogo con el actor, la rubia presentadora de 43 años dejo en claro que no ha crecido en una cuna de oro ni rodeada de lujos.

¿Qué dijo Juliana Oxenford?

“¿Te han juzgado de pituca?”, le preguntó Gianotti. “Sí (me han juzgado). A mí lo que me molesta mucho es la mentira, me j*** mucho cuando la gente miente, cuando dicen ‘sí, porque ella es una pituca’”, respondió Juliana Oxenford un poco indignada.

“Uno: no tendría por qué creerme porque no soy más que nadie. Dos: pituco es alguien que tiene una vida con ciertos lujos o la ha tenido, ha crecido en cuna de oro. Yo ni cuna tuve, la última de cuatro hermanos y el moisés prestado del vecino, del panadero. Ahora me escuchas hablar y te das cuenta de que soy cualquier cosa menos pituca. Manyas, alucina, amo, literal” , agregó.

