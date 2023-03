Alexandra Fuller se presentó este 24 de marzo de 2023 por primera vez en el programa “Amor y Fuego”, conducido por los presentadores Rodrigo González y Gigi Mitre. En esta ocasión, la actriz habló de su futuro matrimonio con Francesco Balbi, y su enemistad con Flavia Laos. quien habría sido la manzana de la discordia en su relación con el argentino Pablo Heredia.

Durante la entrevista, la recordada quinceañera peruana no quiso contar la verdadera razón de su distanciamiento con la novia de Austin Palao, pero señaló que ha preferido alejarla de su vida.

¿Qué dijo Ale Fuller sobre Flavia Laos?

“Nosotros sabemos porque nos hemos distanciado, yo tengo una postura y es que los problemas difíciles siento que la mejor manera de gestionarlos y de manejarlos es en privado, creo que sí algo te generó dolor... El dolor genera más dolor y exponer a alguien a que se le critique o que se le juzgue va a generar más dolor. De hecho han pasado un montón de años y decidí manejarlo en privado en su momento”, dijo Ale Fuller

“Miro hacia atrás y digo: ‘Impresionante cómo a esa temprana edad pude manejarlo con tanta tranquilidad y tan fuerte’”, agregó.

“¿Fue tan fuerte que hasta hoy no han podido retomar la amistad?”, le preguntó Gigi Mitre. A lo que ella respondió: “Sí, fue fuerte, tú no puedes controlar que hace o que no hace el resto, pero sí puedes controlar que haces tú con eso, como lo gestionas, como lo abordas y a quienes quieres tener en tu vida y a quienes no”.

