¿Se repite la historia? La abrupta separación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo ha generado bastante polémica en el medio, pues la joven señaló de manera tajante que no retomaría su relación sentimental con el padre de su segunda hija. Sin embargo, ahora las alarmas se encienden mucho más, pues las cámaras de “Amor y Fuego” captaron a la empresaria reunida con Wilmer Arica, abogado de Melissa Paredes.

El conductor Rodrigo González fue el encargado de compartir en sus redes sociales, el video promocional de lo que será su programa HOY, miércoles 31 de mayo, donde se logra ver a la popular ‘Nevera’ conversando con el que sería su representante legal al interior de su auto.

“Ale Venturo se reúne con abogado de Melissa Paredes”, se logra leer en el clip subido a la cuenta de Instagram del popular ‘Peluchín’. Además, también se logró ver al futbolista llegando al departamento de su expareja. “¿El ‘Gato’ fue a conciliar con la rubia?”, agregó el espacio de Willax TV.

Recordemos que Wilmer Arica fue el encargado de representar legalmente a Melissa Paredes frente a la batalla legal que enfrentó con su exesposo, Rodrigo Cuba, por temas relacionados a su menor hija, luego de su ampay con Anthony Aranda.

Ale niega retomar relación con futbolista: ¿infidelidad?

Ale Venturo se mostró bastante triste al ser consultada sobre el fin de su romance con Rodrigo Cuba, con quien además tiene una bebita recién nacida. Y es que la joven empresaria señaló que actualmente se siente bastante afectada, pero que ese no será motivo para que la vean derrumbada.

“ No me siento bien bien ahorita... Vamos a seguir adelante fuertes y mamá leona para siempre”, comenzó diciendo para el programa de Magaly Medina. “¿No hay posibilidad de reconciliación, de retomar su relación?” , consultó el hombre de prensa. “No” , respondió Ale. “¿Es un no rotundo?”, volvió a consultar el ‘Urraco’. “No, como papás y ya... Que no haya ningún tipo de guerra”, enfatizó.

