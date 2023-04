El popular Andrés Hurtado nos tiene acostumbrado a sus excéntrico comportamiento, pero esta vez decidió salir por segunda semana consecutiva con un nuevo corte de cabello que solo le ha traído críticas y divertidos comentarios pues lo han llegado a comparar hasta con Santa Rosa de Lima.

El conductor de “Un Sábado con Andrés” confesó en su programa que es objeto de burla en redes sociales por lo osado de su nuevo look hasta que una de las llamadas sorprendió al presentador pues halagó con bastante detalle el nuevo peinado de “Chibolín”. “Me encanta tu nuevo look. Te ves más regio, más joven, como siempre, ¿no? Pero hoy día estás mucho más producido, estás genial”, expresó la persona que llamó al programa.

A lo que el conductor contó las críticas que recibió en internet por parte de los internautas. “O sea, mis trencitas no están mal. En las redes me han desgraciado por mis trencitas, hasta Santa Rosa de Lima me han dicho, no puede ser, horrible”, reveló Andrés Hurtado.

¿Por qué Andrés Hurtado se hizo trenzas?

Luego de los divertidos comentarios del público, el conductor de “Un Sábado con Andrés” decidió por fín confesar que lo motivó a hacerse trenzas en el cabello y la respuesta dejó a todos sorprendidos. “La verdad, que tenía piojos, era por eso”, confesó entre la carcajada del público.

Sin embargo, luego comentó que era una broma y que la verdad es que ese nuevo estilo le encanta y que no piensa cambiarlo por el momento. En las redes sociales del artista se pueden leer comentarios de sus fans sobre su nuevo peinado. “Se ve perfecto, Luz Clarita”, “Regio, Luz Clarita”, “Dos colitas y te vuelves Luz Clarita”, “Qué lindo, Luz Clarita”, “Luz Clarita, sabía que volverías”, “Buena, Cleopatra”, “Que chévere las trenzas de Paolo guerrero y el cabello suelto de Eva Ayllón”, “Luz Clarita canosa”, “Ahora parece la abuela de Luz Clarita”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.





