El popular streamer peruano Andynsane se ha mostrado últimamente en sus redes sociales en colaboraciones con la popular Rosángela Espinoza. Ambos influencers fueron criticados duramente por la conductora de espectáculos Magaly Medina, quien la última edición de su programa ‘Magaly Tv La Firme’ recordó las denuncias de acoso sexual contra el youtuber.

Como se recuerda en 2020, Andy Merino Ramírez mejor conocido por sus seguidores como ‘Andynsane’ fue acusado por acoso sexual, grooming y hostigamiento por parte de varias jóvenes, quienes señalaron que el streamer abuso de su posición como figura de internet cuando ellas eran menores de edad.

Randy acusa Andynsane por acoso sexual

La primera en denunciar fue una joven de 21 años de nombre Randy, quien hizo una denuncia pública a través de su cuenta de Instagram. La joven relata que habría sufrido acoso por parte del youtuber desde que tenía 16 años lo que le provocó problemas psicológicos.

“Estamos diciendo las cosas porque somos suficientemente maduras para reconocer lo que paso (...) A esa edad (los 16) no eres lo suficientemente maduro para darte cuenta, pero el adulto sí (en referencia al streamer)”, explicó en su historia de Instagram la denunciante.

“Me hizo sentir ‘especial’ y estableció una relación romántica conmigo a los 16 años. Me presionaba a hacer cosas con el que yo no queria, y varias veces me beso sin mi consentimiento. Cuando le decía que no, continuaba presionándome y yo le seguía la corriente “, relató.

Después de la denuncia más jóvenes se sumaron a la acusación contra el youtuber según el programa de Magaly Tv La Firme.

