Sin lugar a dudas, Melissa Paredes fue la gran perdedora de “El Gran Show” tras ocupar el quinto lugar de la competencia. La modelo estuvo reforzada de su pareja y coreógrafo Anthony Aranda, a quien muchos han culpado de la derrota de Paredes e incluso lo han tildado de ‘mala suerte.

Hoy 12 de diciembre de 2022, el ganador del reality de baile, Gino Pesaressi, se presentó en “América Hoy” donde reveló que el popular “Activador” habría cambiado parte de la coreografía de Melissa Paredes antes de quedar eliminada. Este cambio habría perjudicado la performance de la exesposa de Rodrigo Cuba.

MIRA: Melissa Paredes explota contra Ethel por defender al ‘Activador’: “¿Quién es ella para juzgar?, ¿Es Dios?”

¿Qué dijo Gino Pesaressi sobre Anthony Aranda?

“Cuando estábamos haciendo los último ensayos, Anthony estaba marcando a los bailarines nuevamente, como agregando nuevas cositas así que no sé si era para hacerlo más exacto o para causar más impresión. Por eso digo que no sé si de alguna manera genera algún tipo de desconfianza o inseguridad cambiar algunas cositas a esas alturas del partido” , reveló Gino Pesaressi.

“No sé si has ayudado Gino con lo que acabas de decir” , dijo Ethel Pozo muy sorprendida. “A última hora no puedes hacer ningún cambio, Anthony Aranda, cuando ya todo está cuadrado, déjalo como estaba”, cuestionó Janet Barboza.

Por su parte, Edson Dávila confesó que el coreógrafo Kervin Valdizán le contó que Melissa no realizó dos cargadas que practicó junto a su bailarín. “Tengo algo que agregar, hubieron dos cargadas que no hicieron, se le chispoteó, no le salió, palabras del coreógrafo Kervin Valdizán” , sostuvo el popular “Giselo”.

“Yo creo que Melissa no debió llevar a Anthony Aranda” , sentenció la “Rulitos”.

Fotos y Videos: ( América TV | Instagram/@melissapareds)

TE PUEDE INTERESAR