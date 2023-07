Durante varios años fue de las actrices más importante y cotizadas de su época, protagonizó las novelas más famosas de los 90´s y se convirtió en el amor platónico de miles de peruanos. Sin embargo, protagonizó un polémico ampay junto a otro actor que puso fin a su matrimonio.

También fue parte de un popular grupo musical de la época, pero tras el ampay que sacó Magaly la joven actriz estuvo alejada de la televisión por casi 20 años pero ahora regresó por todo lo alto y fue parte de una de las series más exitosas y queridas del momento. Además, su hija nos representó en un importante certamen internacional. ¿Sabes de quién estamos hablando? Aquí te lo contamos.

¿Quién protagonizó un escandaloso ampay junto a otro actor que terminó con su matrimonio?

La popular actriz Barbara Cayo de las siempre populares ‘Hermanas Cayo’, empezó su carrera a la edad de 17 años con la novela “Mala mujer”, fue una las artistas más queridas de su época de formo parte de ‘Torbellino’ tanto como la serie y el grupo musical. Sin embargo, aún está en la memoria de muchos peruanos el polémico ampay que protagonizó junto al actor Carlos Thornton.

Las cámaras del programa de Magaly Medina en aquellos años captaron a la mayor de las hermanas Cayo junto a uno de los galanes de las época Carlos Thorthon, lo que habría provocado su separación del padre de sus hijas Lucho Rovegno.

Magaly Medina se presentó en uno de los schecks del programa ‘JB en ATV’ y recordó que ella no lanzó un segundo ampay de Barbara Cayo porque la actriz le llamó y le explicó que el padre de sus hijas podría quitarle a las menores si lanzaba esa nota. “ Bárbara Cayo, yo le había sacado varios ampays y tenía otro ampay, después de Thorthon, de ella chapando con un pata. Yo no quería hablar con ella y al final habló con todo el mundo y me convencieron que hable con ella porque la mujer estaba desesperada, lloraba y lloraba y le contesté porque finalmente es una mujer madre y se había separado del primer marido por culpa del primer ampay ”, comentó la conductora de espectáculos.

“ Le contesté y me dijo: “Mira que si tu sacas ese ampay, mi ex esposo me va a quitar a mis hijas, no puedes sacarlo, por favor te lo ruego de lo suplico” (...) Entonces le dije mira Bárbara esta vez debido a que tus circunstancias sin difíciles te entiendo y no lo voy a sacar ”, agregó Magaly.

¿Cómo regresó Bárbara Cayo a la televisión?

Luego de permanecer alejada de la televisión durante casi 20 años, la popular Bárbara Cayo regresó a la pantalla chica junto a la popular serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ dando vida a ‘Rafaela Picasso’ hija de Francesca Maldini y Bruno Picasso, quien fue presentada como la pareja del ‘Chef Diego Montalván’ pero luego tuvo un romance con ‘Pepe’ González.

Bárbara fue un personaje recurrente durante las primeras temporadas de la serie y también apareció en los primeros capítulos del 2022 y 2023. El personaje se ha ganado el cariño del público.





