Brunella Horna pasó por un incómodo momento cuando hablaba de su novio Richard Acuña, con quien tiene cuatro de años de relación, pero ningún plan de matrimonio a futuro.

Todo comenzó cuando la modelo bromeaba sobre experiencia con su anterior pareja Renzo Costa: “Yo sufrí, en realidad, la pasé muy mal porque fue una vergüenza pública. ¿Pero saben qué fue lo bueno? que yo pude hacer mis tiendas”.

Por ello, se atrevió a mandarle un contundente consejo a las mujeres. “De lo malo... cuando ustedes piensen que ya no van a dar más, al final va a llegar un hombre bueno, no sufras más, ¡bota al infeliz!”, exclamó, en referencia a que el ‘hombre bueno’ sería su actual novio Richard Acuña.

Estas palabras causaron sorpresa en la psicóloga del programa, Lizbeth Cueva, quien le hizo una pregunta crucial: “me preocupa, pero quiero hacerle una pregunta a Brunella. Ya vino el hombre bueno, ideal, entonces, ¿cuándo tenemos matrimonio?”.

La joven empresaria de 26 años se quedó muda y se molestó. “Armando (su productor) no puedes permitir eso, no me pueden hacer roche EN VIVO (...) lo que pasa es que hay que ahorrar, hay que ahorrar”.

TE PUEDE INTERESAR