Christian Domínguez se pronunció por la reciente polémica que protagonizó con su expareja Karla Tarazona. Y es que la ‘Gran Orquesta Internacional’ estuvo un show en el distrito de Carabayllo, donde la conductora de televisión estuvo de animadora.

Y es que la influencer estuvo animando el evento hasta pasada la 1 de la madrugada y, minutos después, recién subió el cumbiambero al escenario junto con la ‘Gran Orquesta Internacional’.

El organizador del evento echó más leña al fuego y reveló que Domínguez se negó a subir al escenario para estar al lado de Karla Tarazona.

“Él quiere que Karla suba (y diga) ‘señores, con ustedes viene la Gran Orquesta’, pero tiene que bajar (…) él dice: ‘quiero que se baje Karla’; y recién va a subir Christian” , sostuvo el promotor frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

“Si no se baja Karla, yo no subo”, habría dicho Domínguez según el organizador del show en Carabayllo.

¿Qué respondió Christian Domínguez?

Luego del show, la reportera de ‘Amor y Fuego’ le preguntó a Christian Domínguez si era verdad que puso sus condiciones para salir al escenario.

“¿El organizador dice que has esperado a que se vaya?”, le preguntaron al cumbiambero, a lo que él confirmó que ningún animador debe quedar en el escenario cuando sale él con su orquesta.

“Su trabajo es presentarnos, nos pidieron si podía estar en el escenarios... Nadie puede estar en el escenario (…) No importa quién nos presente, en todos los eventos hay presentadores, nosotros no decidimos eso, cada uno trabaja en lo suyo. Querían seguramente que (Karla) esté en el escenario cuando esté yo, y eso no puede pasar no porque sea Karla, sino ningún animador, nunca permitimos eso” , argumentó.

