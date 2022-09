Karla Tarazona tuvo un encuentro inesperado con su expareja Christian Domínguez, padre de su tercer hijo Valentino. Y es que la conductora de televisión volvió a la animación de eventos en Lima y estuvo el fin de semana en la inauguración del Complejo Santa María, en el distrito de Carabayllo.

En dichos show se presentó la ‘Gran Orquesta Internacional’, pero llamó la atención que cuando Tarazona estuvo sobre el escenario, Domínguez se habría escondido.

Según informó el diario Trome, la influencer estuvo pasada la 1 de la madrugada animando el evento, hasta que se retiró. Sin embargo, unos minutos después recién apareció el cumbiambero con su orquesta.

“Nunca lo vi, cumplí mi chamba y me retiré del local, más no sé. Pregúntenle a él, yo no sé nada ni me interesa” , respondió cuando le preguntaron sobre las razones de Domínguez para no cruzarse con ella en el escenario.

Sostuvo que su trabajo terminó cuando le tocó presentar a la orquesta de su expareja: “ A mí me contrataron para la inauguración. Mi trabajo acababa cuando presentaba a la ‘Gran Orquesta Internacional’, punto. Subí al escenario, presenté a la orquesta, no tenía que presentar a nadie, cumplí con mi chamba y lo demás ni idea”.

Hijos de Karla Tarazona seguirán en colegio exclusivo

Los dos hijos de Leonard León y el hijito de Christian Domínguez fueron cambiados de colegio cuando Karla Tarazona se mudó a una lujosa mansión de La Molina, tras casarse con el empresario Rafael Fernández.

Y aunque se especuló que Karla sacaría a sus hijos del exclusivo colegio donde estudian, la conductora de televisión indicó que la vida escolar de los niños continuará igual.

“En este tipo de decisiones uno tiene que utilizar mucho la razón, yo puedo asegurarte que esos niños no van a cambiar de colegio porque tienen una mamá que trabaja y que les puede dar lo que ellos tienen ahora. La mamá les va a solventar el colegio ”, dijo en el programa ‘D’ Mañana’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO