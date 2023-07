Una guerra de nunca acabar. Doris Saldaña, actual abogada de Dalia Durán, señaló que el Séptimo Juzgado de Paz letrado le exige a John Kelvin que cumpla con la pensión de alimentos de sus cuatro hijos en un plazo máximo de cinco días, pues de no realizarse, se le abrirá un proceso penal por omisión a la asistencia familiar que lo podría llevarlo nuevamente a prisión.

“Se está pidiendo que se suspenda el régimen de visitas hasta que el señor Sarmiento se realice las pericias psicológicas. Además, le han solicitado el impedimento de salida del país por no cumplir el pago de alimentos, y se ha ejecutado la conciliación y se le ha conminado para que en cinco días cumpla”, comenzó diciendo la letrada.

Por su parte, Dalia Durán, negó tajantemente que esté recibiendo S/ 2600 soles mensuales como pensión para sus hijos de parte de la familia o del mismo cumbiambero. Además, le advirtió que ella seguirá con el proceso hasta las últimas consecuencias.

“Yo trabajo y me esfuerzo todos los días para sacar adelante a mis hijos, pagando casa, comida, colegios y servicios. Ahorita a mí nadie me hace el cuento, ya sé cómo defenderme, sé cuáles son mis derechos y voy a pelear hasta el último. El señor (John Kelvin) está en libertad, que festeje, está feliz, pero no puede decir que está libre de polvo y paja, el proceso continúa”, agregó la modelo cubana.

