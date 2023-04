La exmodelo Diana Sánchez se presentó en el podcast de Mario Irivarren y Fabianne Hayashida donde explicó por qué decidió emigrar a Estados Unidos, país en donde radica desde hace tres años junto a su novio Dan Guido, con quien lleva más de cinco años de relación y están a punto de casarse.

La exchica reality de Combate reveló los motivos por los que se decidió vivir en el extranjero. Según contó, la delincuencia en nuestro país terminaron por hacerla ‘huir’ a tierras americanas.

¿Por qué Diana Sánchez decidió irse del Perú?

“Me habían seguido en el auto cuando estaba trabajando. Me tiraron huevos en la ventana por querer parquearme. Otra vez salía de la barbería tarde y una moto me comenzó a seguir hasta que me agarró el semáforo rojo y me puso la pistola en la frente. Me dijeron que le dé todo (...) Me daba mucha ansiedad manejar. Me molestaba el tráfico de Lima y la inseguridad de tener tanto miedo de no poder ni sacar el celular” , reveló la excombatiente.

“Luego me volvieron a robar igual. Pistola y en el carro. Y eso que yo tenía lunas polarizadas. Dije que ya eran muchas cosas, tenía ansiedad, no me gustaban muchas cosas” , agregó Diana Sánchez.