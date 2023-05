Florcita Polo Díaz sigue en pie de guerra con su exesposo Néstor Villanueva , padre de sus dos hijos. La animadora de eventos se sintió identificada con ‘Acróstico’, la reciente canción que lanzó Shakira junto a los hijos de Gerard Piqué.

Ahora, la hija de Susy Díaz tomó la radical decisión de ‘quitarle’ el apellido paterno a sus hijos. Resulta que Susy Díaz cambió la cuenta de Instagram de sus hijos, borró ‘Villanueva’ y le puso a sus hijos el apellido “Polo Díaz”.

Florcita compartió varias fotografías de sus hijos y, de fondo, el último éxito de Shakira. Al momento de etiquetar a su hijo mayor, mostró el nuevo nombre con el que figura ahora en Instagram.

“Yo sí ceo que le ha querido fastidiar a Néstor, cambiándole en la cuenta de Instagram, ahora dice A. Polo Díaz, no existe más el apellido de su padre Néstor Villanueva. No creo que a Néstor le vaya a gustar para nada ver que ahora su hijo tiene esta cuenta de Instagram, donde su apellido brilla por su ausencia” , comentó Janet Barboza.

Por su parte, Ethel Pozo consideró que Néstor “ pegará un grito en el cielo porque han omitido su apellido”.

Florcita le reclama a Néstor dinero que le prestó: “Fue de la herencia de mi padre”

Florcita, la hija de la excongresista, recordó que ella le hizo un préstamo a Néstor para la inicial de su departamento, el cual fue del dinero que heredó de su padre Augusto Polo Campos.

“El dinero que le presté para pagar la inicial de su departamento fue de la herencia de mi padre, de las cuales no me devuelve el señor, más no quiero decir estoy muy molesta y fastidiada. Yo vine a defender a mi mamá ”, dijo.

