Luego que el escritor Jaime Bayly cuestionó a Shakira por la fuerte canción que dedicó a Gerard Piqué y Clara Chía, Rodrigo González salió en defensa de la colombiana, pero tuvo un debate con su colega, Gigi Mitre, quien contó que, pese a que le gustó la canción, también cree que la artista está despechada.

“A mí me parece que no se puede ser juez y parte. En este caso, Jaime Bayly es un escritor que la mayoría, el 80% de sus libros trata sobre sus vivencias, sus experiencias, su entorno, sus relaciones, su desamor y su despecho también (...) ¿cómo un escritor le va a decir a una compositora que no use un método en donde además no he visto una sola palabra altisonante?”, dijo ‘Peluchín’.

“A mí la canción me ha encantado, inclusive más que las dos anteriores (...) en lo único que yo tengo mis dudas, por decirlo así o lo puedo criticar, es el tema por los chicos, lo he dicho en varias oportunidades, pero a mí la canción me encantó”, comentó Gigi Mitre.

“En lo que sí estoy de acuerdo, pero para mí tiene derecho, es que Shakira está despechada, pero no lo digo en ‘esta despechada (de forma negativa)’, sino toda mujer cuando nos hacen algo, nos hieren y tal, en un mal de amores, lamentablemente en mayor o menor proporción hay algo de despecho, tanto el hombre y la mujer”, afirmó Gigi Mitre.

No obstante, Rodrigo González defendió que la canción de Shakira era sobre la decepción y superación, pero Gigi Mitre no estuvo de acuerdo: “Yo no lo veo, ahí sí yo no lo veo tan superado, yo sí creo que todavía está herida, acaba de pasar (...) está en todo su derecho, a mí me encantó la canción, me encanta Shakira, sí creo que tiene despecho, lo entiendo, yo estaría igualita, sí creo que está herida, también lo entiendo”.

“Acuérdate, Rodrigo, que ese señor, Piqué, esto va a pasar y el padre va a ser padre hoy, mañana y siempre, entonces que la mamá diga del papá algo que todos los demás sabemos, pero que el hijo escuche de la mamá que el papá está diciendo que es como Clara Chía y a Clara Chía la puso peor que un felpudo, que no vale, que no es buena persona y tal...”, comentó la conductora.

“‘Estás con alguien que es igualita que tú' me parece lo más suave que puedes decir a alguien que te ha hecho lo que te hizo”, expresó Rodrigo González.

“Tú, Rodrigo, y de repente yo también, pero no sé, no soy psicóloga ni psiquiatra ni nada por el estilo, ni terapeuta ni nada, pero sí creo que a los niños les podría de una u otra forma afectar, lo que hizo el papá también, pero no porque el papá lo hizo, entonces ahora también la mamá”, señaló Gigi Mitre. “Yo como que estoy afuera mirando me encantó la canción, la letra, el ritmo, que facture, todo, la aplaudo y le celebro”, agregó.

Fuente: Willax Televisión

