Gino Assereto , de 37 años de edad, lanzó su primera canción llamada ‘Conciencia’, en la noche del 24 de enero de 2023. El exchico reality reflexionó sobre todas sus vivencias y compartió el video en su cuenta de Instagram.

La expareja de Jazmín Pinedo viene promocionando este tema en sus redes sociales, en medio de los cuestionamientos sobre su orientación sexual.

Assereto reveló que su hija mayor, Arianna , lo ayudó a grabar el video y está dispuesto a contratarla como ‘film maker’ de todas sus obras musicales.

“Es una señorita hermosa, la amo, la adoro, tiene un corazón enorme, tiene sus errores como cualquier persona, pero allí vamos en el camino los dos, cometiendo errores, mejorando, siendo mejores”, relató a América Espectáculos.

Gino habló de su relación con su hija Arianna Assereto, de 16 años de edad. Indicó que la adolescente lo ayuda a mejorar y le hace ver sus errores.

“A veces yo cometo errores, literal, y mi hija me los hace ver. Ella me dice ‘papá, ¿no crees que esto lo podrías manejar esta manera?‘ Allí es cuando yo le digo ‘no te das cuenta por qué yo no deseo ser tu ejemplo, porque yo se lo digo, ‘yo no quiero ser un ejemplo para ti’, porque yo también cometo errores”, sostuvo.

“Lo lo que deseo es ir contigo de la mano en el camino, equivocarnos los dos, y levantarnos los dos”, agregó el integrante de ‘Esto Es Guerra’.

