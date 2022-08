Jessica Newton se sinceró sobre Magaly Medina, con quien tuvo una larga amistad y la cual acabó tras el nacimiento de su nieto Liam Orosco. Recordemos que ella se alejaron luego de que la ‘Urraca’ criticar a Deyvis Orosco por pedir dos veces matrimonio a Cassandra Sánchez de Lamadrid, en febrero del 2022.

La organizadora del Miss Perú Universo abrió su corazón y respondió por las recientes críticas de la periodista al look de su yerno Deyvis Orosco y los cuestionamientos a su ‘talento’ como músico.

“La relación ya se terminó y esta situación de seguir generando un roce innecesario es desagradable porque nadie es feliz. Nadie es feliz recordando cosas o atacando, así que yo prefiero evitar”, sostuvo en entrevista a ‘Amor y Fuego’.

¿Qué dijo Jessica Newton de Magaly? “Esta situación es como si hubiese terminado yo pues con un matrimonio tortuoso”, agregó a las cámaras de Rodrigo González y Gigi Mitre.

La madre de Cassandra Sánchez de Lamadrid defendió a su yerno diciendo que canta “espectacular” y que el públicos es inteligente “y saca sus propias conclusiones” tras los ataques de Magaly.

“La verdad no quiero ni escucharlo, no entiendo cual es esa toxicidad de seguir alargando una relación que no existe”.

¿Por qué se pelearon Magaly y Jessica Newton?

En febrero del 2022, Magaly Medina sorprendió al hablar de su amistad con Jessica Newton, la cual acabó cuando ella criticó a Deyvis Orosco por pedir dos veces matrimonio a Cassandra Sánchez de Lamadrid: en su casa y en un concierto.

“A mí todo el mundo me advirtió que no me hiciera amiga de ella, es cierto, mucha gente me lo dijo, no voy a decir nombre porque se acaba el mundo. Hay unos que fueron brujos”, añadió.

Magaly Medina también comentó sobre la propuesta que le hicieron llegar en su momento Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid para que sea madrina de su hijo Milan.

“Tan buena Jessica que obligó a su yerno que me nombrara madrina porque no puedo tener un bebé. Creo que hay gente que ve que tengo otras cosas para dar, pero solo se lo doy a gente que realmente quiero”, indicó.

