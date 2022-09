Este 21 de septiembre de 2022, Rodrigo González reveló que Karen Schwarz volvió a denunciarlo en el mes de julio. El conductor de Amor y Fuego informó que esta nueva denuncia también fue rechazada por el Poder Judicial hace algunos días.

Según ‘Peluchín’, ni siquiera él sabía que había sido denunciado; solo se enteró cuando, el pasado 12 de septiembre, el Poder Judicial desestimó la denuncia: “Hablando de mamás y de mosquitas muertas, tú sabes que (...) la mosquita muerta, como es mosquita muerta, hoy me acabo de enterar -porque le han denegado la denuncia, la demanda- que me había vuelto a demandar”.

“Le han dado ‘matamoscazo’ (...) ella dice que nuevamente está afectada psicológicamente, será porque te han mandado atrás (de su programa), te tienen olvidada, a mí qué me echas la culpa, yo qué culpa tengo”, comentó Rodrigo González entre risas.

“Denegada nuevamente, otra vez fue a victimizarse, la arañada, la psicológicamente afectada, la ‘vístima’”, dijo ‘Peluchín’, mientras que Gigi Mitre pidió a Karen Schwarz que deje de molestar a las autoridades: “No puedo creerlo, de verdad que no puedo creerlo, eso merece ser castigado porque no puede ser que sigan joroban** a las autoridades (...) no lo puedo creer, de verdad, en serio Karen, ya relájate”.

“¡De verdad está obsesionada conmigo!”, expresó Rodrigo González, quien leyó la denuncia: “(Karen Schwarz) quiere que se le practique una evaluación inmediata por parte de un profesional especializado para determinar con certeza el referido daño psíquico”.

Asimismo, Rodrigo González contó que Karen Schwarz lo llama “agresor” en la denuncia: “El 2 de julio del 2022, el agresor la agredió nuevamente hablando de la víctima”, indica la denuncia.

El conductor de televisión aprovechó en mandar un mensaje a la abogada de Karen, Tatiana Bardales: “Ella creyó que como le ganó a Magaly, iba a repetir, no, mi amor, la Virgen se aparece una vez, por si acaso, aunque te valgas de leguleyadas”.

Fuente: América Televisión

