La modelo Lesly Castillo explicó la razón por la qué, según ella, perdió las elecciones a la alcaldía de Sabandía, en Arequipa. En una entrevista con el programa “Hablemos de belleza”, espació que se transmite por la señal de Willax TV, la exchica reality aseguró que no logró convertirse en alcaldesa debido al machismo que existe en esa región.

La influencer, que se encuentra casada con el empresario minero Alberto Mota, con quien tiene ocho años de relación y tres años de matrimonio, también habló sobre su experiencia durante la campaña electoral.

¿Por qué Lesly Castillo perdió las elecciones de Sabandía?

“Fue una bonita experiencia, por poquísimo, por ciento veinte votos me ganaron, quedé en segundo lugar, pero me quedo esa experiencia tan bonita. La campaña fue muy fuerte, hay que ser muy “macha” no cualquiera se anima a hacer política, yo me anime porque siempre me gusto hacer ayuda social y dije por qué no, me sentí con la capacidad, te tiene que nacer del corazón hacer cosas y entrar a hacer cosas buenas, no entrar a robar, uno entra al distrito para apoyarlo”, comentó la ex de Mauricio Diez Canseco en un inicio.

“Hay mucho machismo, ustedes saben, en provincia es peor, el machismo es muy fuerte. Estamos en una sociedad en la que decimos que hay igualdad de género, cuando yo siento que no hay igualdad de género porque los hombres no permiten que las mujeres seamos alcaldesas” , agregó.

Cabe mencionar que Víctor Paucar Quispe fue elegido como el nuevo alcalde de la provincia de Sabandía, en Arequipa.

