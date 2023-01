La modelo Luciana Fuster restó importancia a las críticas que recibió luego de anunciar que posiblemente postulará al Miss Perú 2023. Además, descartó tener la corona ganada e incluso explicó que ni siquiera ha conversado con la organización de Jessica Newton.

Pese a que días atrás aseguró que este año sí iba a postular al Miss Perú, la influencer explicó que todavía no lo ha conversado con la Organización Miss Perú: “Este es un tema que todavía no he conversado, me gustaría, sí, pero depente también de la organización”.

Además, Luciana Fuster descartó que ya tenga la corona ganada pues no solo no ha confirmado su participación con Jessica Newton, sino porque tiene que competir con otras hermosas mujeres: “Igual hay mucha gente que dice ‘ay, que la corona ya la tiene’; no, uno tiene que competir para poder ganar una corona”.

“Hay mujeres muy lindas en el país, cada vez hay chicas más lindas compitiendo y arriesgándose al Miss Perú, así que yo voy a tener que ser una más en la competencia”, explicó Luciana Fuster sobre la posibilidad de postular al Miss Perú 2023.

De otro lado, Luciana Fuster restó importancia a las críticas de sus detractores: “La gente siempre va a comentar a favor, van a haber comentarios negativos, ya estoy acostumbrada, todos nosotros estamos acostumbrados y expuestos a eso siempre, pero uno no tiene que truncar sus sueños por lo que dice el resto”.

