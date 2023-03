La modelo Luciana Fuster se sinceró en sus redes sociales y contó el drama que está viviendo debido a su recargada agenda de trabajo y es que, la influencer reveló que se encuentra muy saturada y está siendo muy complicado sobrellevar su trabajo como chica reality en “EEG”, su programa radial y su preparación para el “Miss Perú”.

A través de sus historias de Instagram, la novia de Patricio Parodi conmovió a sus seguidores al contarles que incluso algunos días se queda sin almorzar por la cantidad de cosas que tiene que hacer.

¿Por qué Luciana Fuster está estresada?

“Mis días empiezan muy temprano. Me despierto a las 7.00 a. m. más o menos, me ducho, desayuno o lo que alcance hacer. Tengo radio hasta el mediodía. De frente, me tengo que ir al canal, muchas veces, por los ensayos de baile que son dos o tres horas y estoy todo el día. Muchas veces, me quedo sin almorzar por intentar que mi trabajo salga muy bien”, contó en un inicio.

“Tengo días de mucho cansancio, estrés. Tengo muchas cosas mezcladas porque soy humana, porque me pasa de todo”, agregó la joven.

“A todo el mundo le pasa diferente cómo expresa o cómo siente esos momentos. Yo me encierro, no quiero que nadie me diga nada porque lloro, porque saben que yo soy bien llorona y, finalmente, las cosas me están saliendo bonitas ”, sentenció.