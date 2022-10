La argentina Macarena Gastaldo está nuevamente envuelta en un escándalo de agresión, pues las cámaras de seguridad de un edificio registraron el preciso momento en que la modelo golpeó brutalmente a una mujer identificada como María del Pilar Ponce Gómez.

De acuerdo al programa Magaly TV La firme, María del Pilar Ponce Gómez es propietaria de un departamento en un exclusivo edificio del distrito de Barranco, lugar al que Macarena Gastaldo llegó para tomarse fotos para sus redes sociales. Al salir del lugar, ambas se cruzaron en el ascensor.

Según la versión de Macarena Gastaldo, la mujer llevaba unas cajas en el ascensor, las cuales se le cayeron. La argentina asegura que María del Pilar la acusó de patear las cajas: “Sí, en el ascensor me agredió, un montón de cosas, terrible, por eso yo la estoy denunciando y ella ni siquiera hizo nada”, dijo la modelo a las cámaras.

“Nadie tiene por qué venirme a agredir a mí”, indicó Macarena Gastaldo, quien afirma que María del Pilar le dijo frases como “argentina de mie***, mirá tus pestañas postizas”, “mira cómo estás maquillada, qué pensará tu mamá, no tenés madre, seguro” y “eres una p*** de mie***, mirá cómo estás vestida”.

Tras la agresión de Macarena Gastaldo contra la señora, la modelo argentina quiso adelantarse y acudió a una comisaría para denunciar a María del Pilar. Además, acudió al médico legista para denunciar una lesión que no se observa en las imágenes de las cámaras de seguridad, pues solo se ve que la mujer es agredida, mas no lo contrario.

Por su parte, María del Pilar Ponce Gómez también denunció a Macarena y relató cómo ocurrió: “Cuando me disponía a retirarme del edificio y me encontraba en la puerta principal, Macarena Gastaldo jala la puerta, indicándome que me va a sacar la mie***, luego retorno al edificio tratando de comunicarme con la administradora y solicitando que la retire del edificio y cuando me disponía a retirarme, Macarena Gastaldo llega a cogerme del cuello, jalándome del pelo, tratando de derribarme al suelo”.

Se informó que Macarena ni es propietaria ni es inquilina del edificio, sino que fue a tomarse fotos en el lugar porque tiene un amigo, al cual María del Pilar Ponce Gómez reclamó por dejarla entrar sin ser inquilina.

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR