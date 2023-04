Milena Zárate se presentó este miércoles 26 de abril de 2023 en el set de Magaly Medina para hablar sobre los dimes y diretes en que está envuelta otra vez con su hermana Greissy Ortega, quien hace muchos años tuvo un amorío clandestino con Edwin Sierra, expareja de la cantante.

La presentadora de espectáculos le reprochó a la colombiana por no proteger a Greissy de Edwin Sierra. Además le cuestionó por no denunciar al humorista luego que se descubrió que mantuvo una relación con su hermana, quien en ese entonces tenía 14 años.

¿Por qué Milena Zárate enfureció con Magaly Medina?

“Ese hombre mandó a abortar a tu hermana, el descarado incluso me demandó, pero dime una cosa, tú alguna vez has encarado públicamente a Edwin, lo que dice Greissy es que tú nunca lo encaras a él, nunca hablas mal de él por el dinero”, le reprochó Magaly Medina.

“¿Sabes cuánto tiempo yo duré en guerra con él? Cuatro años, ¿para que tú me digas eso? Estuvo a punto de quitarme a mi hija un montón de veces. Él a mí me demandó por daño psicológico, me prohibió acercarme a mi hija, o sea, tú no puedes hablar de algo que desconoces”, le respondió Milena Zárate muy molesta.

