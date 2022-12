Patricio Parodi y Luciana Fuster revelaron que, por primera vez en sus vidas, pasarán Navidad alejados de sus familias. Y es que la pareja decidió realizar un viaje justo en estas fechas, lo que indignó a la periodista Verónica Linares.

“Esta Navidad no voy a estar con mi familia, es primera Navidad en mi vida que no voy a pasar con ellos porque voy a pasarla en un avión. Sí, me agarra en el avión, o sea, no me agarra en un lugar, me agarra en el avión, en el aire, así que espero que el piloto me salude, salude ahí a todos los pasajeros”, dijo Patricio Parodi, confirmando que estará con su novia durante Navidad.

Por su parte, en diálogo con América Espectáculos, Luciana Fuster contó que se separará de su familia por primera vez para vivir una nueva ‘aventura’ con Patricio Parodi.

“La vamos a pasar afuera, nos estamos yendo justo en Navidad, vamos a pasar las 12 en el avión. Primera Navidad así, claro, yo siempre la he pasado con mi familia. ¡Me quiero morir! Sí (va a ser complicado), yo creo que sí, pero bueno, algo diferente para nostros también, una nueva aventura juntos”, dijo Luciana Fuster.

Este 1 de diciembre de 2022, tras las declaraciones de Patricio y Luciana, Rebeca Escribens contó que la periodista Verónica Linares se había mostrado indignada de que pasen Navidad lejos de sus familias.

“A Verónica Linares le acaba de salir la suegra que tiene adentro. Verónica Linares (dice): ¿y la mamá de Patricio Parodi va a permitir eso? Y acaba de remontarse a los años 5800 cuando Fabio, su hijo, tenga 25 años, y te diga: mamá, me voy con mi enamorada a pasar Navidad. ¿Tú qué le vas a decir? Hijito, Navidad con la familia, Año Nuevo con los amigos. ¿Te decían eso, verdad? A mí también y yo también digo lo mismo”, contó Rebeca Escribens.

Fuente: América Televisión

