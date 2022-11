Fue objeto de críticas durante el fin de semana. Flavia Laos decidió compartir el momento en el que le introducen un método anticonceptivo con la ayuda de un médico y en el video se oyen sus gritos, lo que fue incómodo para algunos seguidores de la rubia, provocando la respuesta de ella, pero hoy le tocó a Magaly Medina.

Flavia Laos, ante las críticas, afirmó que se sentía apenada porque las personas sexualizaron algo que ella quería dar como un ejemplo al ponerse un método anticonceptivo, pero Magaly la cuadró: “Yo como mujer no lo voy a sexualizar, hay cosas que debes saber comunicar, no porque estés gritando como tonta mostrando el útero, todos dirán ay que lindo, yo también quiero ese método anticonceptivo”, resaltando que no fue la forma de querer enseñar algo bueno.

Al parecer la intervención habría sido un canje y por ese motivo Magaly no dudó en dejarle algunas recomendaciones a la joven influencer: “Un poco tu intimidad y dignidad de mujer y querer y cuidar tu cuerpo, tiene que ver con que vas, pagas tu dispositivo y dices, no, esto quiero que se vea”, añadiendo que mientras que gritaba y promocionaba, nadie entendió qué estaba promocionando.

