Alonso González, conocido popularmente como Pompinchú, anunció su salida de “Los ambulantes de la risa”, segmento que se estrenó este sábado 25 de marzo en el programa “Sábados con Andrés” de Panamericana TV.

El humorista se mostró en desacuerdo con ser parte de una secuencia del espacio de Andrés Hurtado. Además expresó su inconformidad con el pago que le están ofreciendo.

¿Por qué Pompinchú renunció a “Los ambulantes de la risa”?

“Nos han dicho que solamente un mes estaremos en el programa de Andrés Hurtado y eso no me conviene porque yo, prácticamente, pensé que era un programa que nos iban a brindar, pero veo que solamente por un mes estaremos con Andrés Hurtado. Entonces, así que les dije a los muchachos que ya no voy”, dijo en una entrevista con El Popular.

“Yo pensé que nos iban a dar un programa propio para los cómicos ambulantes y no trabajar para otros. O sea, solamente vamos a trabajar para Andrés Hurtado en un espacio, que es para él, durante un mes. Es lo que él dijo”, agregó.

En otra parte de la entrevista Pompinchú aseguró que prefiere seguir vendiendo golosinas en la calle. “Yo no estoy de acuerdo con trabajar un mes. Yo creo que, como cómico, debería haber un programa para ver hasta dónde damos como programa cómico y no trabajar para terceros, como se dice. Pero bueno, mejor me dedico a vender mis chocolates nada más. O sea, no va a haber un sueldo. Va a haber una propina y, prácticamente, yo qué hago con una propina” , sentenció.