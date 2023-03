Lesly Castillo, modelo e influencer, arremetió contra Jossmery Toledo por mantener una relación clandestina con el jugador Paolo Hurtado, quien es un hombre y con hijos. La expareja de Mauricio Diez Canseco despotricó contra la “Tombita”, a quien calificó como una mujer sin códigos y sin dignidad.

A través de un entrevista con Trome, Castillo se mostró indignada con el accionar de la expolícia y aseguro que no tiene perdón de nadie.

¿Qué dijo Lesly Castillo sobre Jossmery Toledo?

“Los hijos van a sufrir. Es que hay mujeres que no tienen códigos, porque no tienen dignidad ni valores. A mí me daría vergüenza, imagínate estar de amante de alguien, porque a nivel nacional ella ( Jossmery ) está quedando mal” , dijo Lesly Castillo inicialmente.

“He sentido como si me lo hubieran hecho a mí y peor que la esposa está embarazada. Yo me pongo a favor de ella, la ‘otra’ no tiene perdón de nadie”, agregó.