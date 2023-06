Rafael Cardozo cambia de versión y este miércoles 28 de junio confesó que nunca vendió el anillo de compromiso que le dio a su expareja Carol Reali ‘Cachaza’, con quien tuvo más de 12 años de relación.

“Yo solo tengo una mentira del término de mi relación. Nunca vendí el anillo, el anillo sigue conmigo”, contó en ‘América HOY’, dejando en shock a todos.

Ethel Pozo y todos los conductores del magazine quedaron impactados y le preguntaron por qué sigue conservando el anillo con la promesa de matrimonio.

¿Por qué Rafael Cardozo no vendió anillo que le dio a Cachaza?

Consultado si le cuesta desprenderse del lujoso anillo de compromiso que le dio a Carol Reali en el Año Nuevo del 2022, el brasileño Rafael Cardozo comentó:

“Yo he dicho eso en varios momentos (que lo vendí), para que la gente vea que ya fue, porque me siguen vinculando, creo que la gente me seguirá vinculando con mi ex cuando yo esté con otra persona”.

Indicó que lo tiene guardado en una caja fuerte y no pretendió venderlo o cotizarlo. Recordemos que él dijo, en una entrevista pasada, que el anillo valía 20 mil dólares.

“Lo tengo guardado. Allí lo que vale de verdad, por más que sea oro, lo que vale es la piedra, tiene su documento y todo. Por eso he mentido al público para que la gente no piense eso (que aún sigo sufriendo por ella). Como ya pasó mucho tiempo, ya lo puedo contar” , sostuvo.

Ethel Pozo le dio un consejo: “Te digo de verdad, suéltalo, véndelo, no va a llegar nadie a tu vida si tú sigues teniendo algo de otra persona”.

