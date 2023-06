Sin piedad. Ducelia Echevarría sorprendió a propios y extraños al mostrarse bastante afectada y hasta con lágrimas en los ojos, al ser consultada sobre el ampay donde se le ve en comprometedoras actitudes con Raúl Carpena, amigo de su expareja, Piero Arenas.

Todo se dio durante la última edición del programa “Amor y Fuego”, cuando los conductores presentaron el informe donde la integrante de ‘Esto es Guerra’ rompió en llanto por haber sido captada besando al compañero y amigo de quien fue su pareja. “Yo entiendo su trabajo, pero no puedo declarar. No me siento bien” , comenzó diciendo para las cámaras de Willax TV.

“Me siento muy afectada y lo único que puedo decirles es que no es como lo están viendo ustedes... Ahorita no me puedo defender”, agregó Ducelia desde su automóvil.

Frente a estas declaraciones, el popular ‘Peluchín’ y su compañera Gigi Mitre no dudaron en burlarse de la situación y dijeron no creer en la versión de Ducelia. “Oye, me pasa lo mismo, no le creo. Y me siento mal cuando veo a alguien llorar y no me conmueve. Digo: ‘¿me estaré volviendo frío o perdiendo la humanidad? ¿O será que cada vez se me va afinando el radar y no me conmueven las mentiras?”

