¡SON PINKYS! Samahara Lobatón visitó el set de América Hoy e hizo fuertes revelaciones sobre su ruptura con el padre de su hija, Youna. Sin embargo, una confesión de la influencer dejó sorprendidos a todos en el programa, y es que según la hija de Abel Lobatón, su ex pareja y su madre Melissa Klug ahora se llevarían muy bien.

Como se recuerda, Melissa Klug en varias oportunidades se mostró en contra del romance de Samahara y Youna, por la polémica relación que ambos mantenían y que incluso tuvo algunos incidentes de violencia que terminaron en la comisaria. Sin embargo, según la también empresaria, su madre y el padre su hija conversarían muy seguido.

En medio de la entrevista con las conductoras de magazine de espectáculos, Ethel Pozo le consultó a la influencer, si es que su madre, Melissa Klug siempre habría tenido razón al estar en contra a Youna. Sin embargo, la respuesta de Samahara sorprendió a todos.

“ Mi mamá ahora creo que se lleva mejor con él que yo ”, dijo entre risas Samahara luego indicó que su madre le pasaría algunos mensajes del padre de su hija. “ Es muy gracioso, ahora ella es quien habla con él y ya no soy yo ”, agregó. Además, aclaró que su madre no hace el papel de intermediaria, pues mantienen su relación como padres. “ No hay intermediarios, nosotros mantenemos una excelente comunicación por la bebé, pero hay cosas que él conversa con ella y ella me las cuentas, entonces tienen una buenísima comunicación ahora y antes no ”, finalizó la influencer.





TE PUEDE INTERESAR