Silvia Núñez del Arco regresó esta semana a nuestro país para promocionar su nuevo libro “Si me dejas me mato”. La escritora de 33 años aprovechó para contar algunos detalles sobre su romance con el “niño terrible” Jaime Bayly.

La comunicadora fue consultada sobre la posibilidad de encargar un nuevo bebé con el “Francotirador”. Sin embargo, ella descartó tener otro hijo y dejó claro que está feliz con su pequeña Zoe de 11 años.

“Estamos completos, no tenemos planes de eso. Nuestra hija está grande, hemos empezado a viajar los tres juntos. Tenemos una dinámica que funciona bastante bien, entonces no nos animamos... Bueno, uno nunca debe decir nunca, pero no nos animamos”, declaró para Infobae.

En otro momento de la entrevista, Silvia Núñez del Arco habló sobre la faceta como padre de Jaime Bayly. “

“Jaime es una persona que raras veces dice que no. Siempre dice ‘sí, hazlo’, pero cuando Zoe es distinto. No digo que sea un padre estricto porque no lo es, de hecho me gustaría que lo fuera en ciertos aspectos, pero sí tiene la confianza para decirle ‘no, no puedes actuar de esta manera’. Y me parece saludable que construya una relación así con Zoe”, detalló.

