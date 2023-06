En la última edición del magazine ‘América Hoy’ los conductores del programa se sometieron a una serie de juegos en un divertido segmento. Sin embargo, la producción del show preparó todo para trolear a Christian Domínguez, quien se indignó por la ‘trampa’ del productor “Papá Armando”.

Durante el juego los conductores estuvieron acompañados por Rafael Cardozo y Sofía Franco quienes participaron en al temática. El juego consistía en nombrar a personas infieles en la farándula y el encargado de supervisar el juego fue Christian Domínguez, lo que provocó las risas de sus compañeros y la indignación del cantante.

El cantante no dudo en reclamarle EN VIVO para ‘Papá Armando’ por ponerlo en medio de ese ese juego. “ Es increíble ‘Papá Armando’ que tu me hagas hacer esto en este momento (...) No es posible que me pongan al centro, le encanta el titular ”, reclamó Christian Domínguez al productor.

Al inicio del juego se enfrentaron Janet Barboza y Sofía Franco, si bien su compañera en la conducción no lo “traicionó” y mencionó otro nombre, la ex modelo no tuvo piedad y lo nombró en su primer intento lo que provocó las risas de todos.

Sofía Franco tilda de infiel EN VIVO a Christian Domínguez

Como se sabe Christian Domínguez es uno de los personajes de la farándula que más escándalos de infidelidad ha protagonizado. Como se recuerda, sus relaciones con Karla Tarazona, Vania Bluadau , Isabel Acevedo habrían terminado por una presunta infidelidad y hasta el momento su relación con Pamela Franco se mantiene estable.





