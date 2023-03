La conductora Tula Rodríguez retornó a las pantallas del mediodía este 9 de marzo de 2023 al visitar el programa “Mande quien mande” que conducen María Pía Copello y Carlos Vílchez “La Carlota”. En esta ocasión, la presentadora fue consultada por su hija Valentina Carmona, quien ya tiene 14 años y se encuentra en la etapa de la adolescencia y el primer amor.

A través de una entrevista con América Espectáculos, la exvedette reveló que su joven hija es una alumna ejemplar. Asimismo, dejo en claro que Valentina todavía no está en edad para tener enamorado, no obstante, aclaró que no se lo puede prohibir.

¿Por qué Tula Rodríguez no quiere que su hija Valentina Carmona tenga enamorado?

“Le va súper bien académicamente hablando, lee y todo, entonces no le puedo prohibir si me responde. Ella va creciendo y no puedo negar la realidad. Cegarme sería una tontería, no me queda nada más que acompañarla”, dijo Tula Rodríguez.

“Todavía no tiene enamorado, pero como está en una edad complicada, tengo que respetar. Si en algún momento, trae un enamorado, aunque creo que no debería ser el momento, pero ya tengo que dejarla ser”, agregó.

¿Quién es la hija de Tula Rodríguez?

Valentina Carmona Rodríguez, es la hija de Tula Rodríguez y el fallecido exgerente de Latina TV, Javier Carmona. La joven acaba de cumplir 14 añitos, es influencer y es aficionada a la lectura.