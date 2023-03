Este 9 de marzo de 2023, durante el programa “Magaly TV, La Firme”, la conductora Magaly Medina hizo un llamado al Ministerio de la Mujer para que brinden apoyo legal a la bailarina Dorita Orbegoso, quien es víctima de violencia psicológica y acoso por parte de su expareja, el empresario Pablo Donayre.

La “Urraca” no pudo evitar sentirse indignada tras escuchar las declaraciones de la exchica reality de Combate y le pidió al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que intervenga en este caso para velar por la seguridad de Orbegoso y su menor hijo de 4 años de edad.

“Deberíamos pedir la intervención del Ministerio de la Mujer. El Ministerio en muchos casos que hemos presentado, se ha hecho presente de inmediato y ha prestado una ayuda desinteresada. Creo que en este caso, Dorita Orbegoso merece la atención del Ministerio de la Mujer, del apoyo psicológico, legal para que estas medidas de protección se cumplan y sean efectivas”, pidió la figura de ATV.

“A veces no lo toman en cuenta y no se dan cuenta que en este tipo de violencia, quien termina en una bolsa, descuartizada en una heladera, es una mujer. Pudimos haberlo prevenido. Pensamos que no va pasar, pero pasa. Tenemos que poner un alto”, agregó.

Cabe indicar que la bailarina Dorita Orbegoso confesó el terrible drama que vive a las cámaras de Magaly Medina. La exintegrante del fenecido programa “Risas de América” denunció públicamente a su expareja Pablo Donayre y contó que fue víctima de violencia física desde que salió embarazada.