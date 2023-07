Tula Rodríguez perdió a su gran amor, Javier Carmona hace poco más de tres años. La conductora de televisión desde ese entonces se ha mantenido soltera y aleja del romance, pues solo se concentra en su hija Valentina, producto de su relación con su fallecido esposo.

La ex conductora de televisión ha dicho en numerosas oportunidades que se acostumbró a su soledad y que no está interesada en volver a tener pareja. No obstante, su padre le ha pedido que se vuelva a casar y que continúe con su vida, pues en algún momento su hija crecerá y dejará su casa. Sin embargo, esta petición provoca angustia en Tula Rodríguez.

¿Por qué Tula Rodríguez tiene miedo a volver a enamorarse?

En en una entrevista con el diario local Trome, la ex vedette confesó que no tiene deseos de rehacer su vida y volver a tener una relación, pues según ella se siente ‘bloqueada’ por lo que inconscientemente no le permite a nadie ingresar a su vida con intenciones amorosas.

“ Te soy bien honesta, si es que eso pasa no me doy cuenta, o cuando alguien me dice: ‘Mira, oye, por aquí, por allá’... No voy, me da pena, vergüenza, no quiero, estoy bloqueada. No puedo decirte que nadie me mira, sería engañarte, pero creo que a nadie le doy entrada para que eso pase ”, explicó para Trome.

La ex bailarina reconoció que puede que no haya superado su relación con su fallecido esposo, Javier Carmona, por lo que tendría miedo a traicionarlo y enamorarse de alguien más. Sin embargo, reveló que está llevando terapia con un psicólogo.

“ Puede ser (que sea por Javier Carmona) , ya estoy con psicólogo y también intenta desbloquearme, pues me dice lo mismo. Me da miedo, es algo que tengo que trabajar ”, agregó Tula Rodríguez.

Tula Rodríguez tiene miedo de volver a enamorarse





TE PUEDE INTERESAR