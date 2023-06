Yahaira Plasencia decidió realizar una entrevista con la cantante venezolana María Conchita Alonso, intérprete original del tema “Acaríciame”, donde confesó que ha sufrido de depresión a raíz de las críticas en redes sociales. Asimismo, señaló que aún trabaja con Sergio George, pese a que hace un mes anunció todo lo contrario.

“Dejaste esa sensualidad, te felicito, te auguro mucho éxito, que sea el comienzo de algo grande para ti”, mencionó la reconocida artista sobre el cover de la salsera.

Asimismo, la cantante peruana comentó que hoy en día las críticas ya no le afectan y ha aprendido a lidiar con ellas.

“A mí también me tiran mucho hate, muchas veces, diariamente. A mí en realidad ya no me afecta, pero sí en algún momento sufrí de depresión. Creo que el poder de la familia es muy hermosa”, expresó.

Yahaira sigue mencionando a Sergio George

La salsera Yahaira Plasencia también le contó a María Conchita Alonso que trabaja con uno de los productores más reconocidos del rubro, que también es guía de Marc Anthony.

“Yo trabajo con un productor super reconocido, es el productor de Marc Anthony, se llama Sergio George y tuvimos esta idea de poder hacer un disco de las mejores canciones de Juan Carlos Calderón, empecé a elegir y obviamente ‘Acariciáme’ estaba en mi top”, manifestó.

