Fuertes declaraciones. Youna decidió salir en el programa de Magaly Medina para confesar que Samahara Lobatón le fue infiel con otro hombre mientras aún mantenían una relación sentimental. Y es que pese a esta traición, el barbero reveló que quiso recuperar a su familia por el bienestar de su pequeña hija.

“En dos días que llegó a Perú ya está haciendo su vida, no sé si ya tenga pareja o no, pero es otra persona”, comenzó diciendo el joven padre de familia.

En ese sentido, la expareja de la hija de Melissa Klug comentó que si él salió en televisión nacional a contar su verdad,

“Porque si ella hubiera cumplido con lo que venía a trabajar, a estudiar, como lo dijo antes de irse, normal, pero no lo cumplió. No quiero hablar mal de Samahara porque es la mamá de hija y quiero respetarla (...) No tiene intención de volver conmigo, recuperar su familia”

“Claro que amo a la mamá de mi hija, ¿Cómo no voy a amarla? Yo no creo que se torne así (que vuelvan), porque ella está enfocada en otras cosas, que no es formar una familia conmigo”

Samahara Lobatón desmiente a Youna por acusarla de infiel: “Cuántas veces él me sacó la vuelta”

Samahara Lobatón no quedó con las ganas y se comunicó EN VIVO con el programa ‘Magaly TV La Firme’ para desmentir a su ex pareja, Youna, quien la acusó de haberle sido infiel.

“¿Él acaso no se acuerda todo lo que me ha hecho? ¿Él acaso no se acuerda cuántas veces tuve que soportar que en televisión nacional me dijeran loca porque él se cree muy vivo hablándole a mujeres?”, dijo en un inició Samahara.

