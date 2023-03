La salsera Yahaira Plasencia ha sido duramente criticada en redes sociales luego que en unas declaraciones que dio durante su participación en Premio Lo Nuestro aseguró que era la única mujer y peruana haciendo salsa. Sus palabras han sido cuestionadas por miles de cibernautas, quienes le dieron con palo por menospreciar a sus colegas Daniela Darcourt, Amy Gutiérrez, Brunella Torpoco, entre otras.

“Sobre todo para este género de la salsa que siempre ha estado liderado por hombres, ahora hay una mujer… soy la única mujer, la única peruana, la única mujer haciendo salsa, haciendo música tropical y eso es un premio para mí” , dijo Yahaira para el canal de Youtube Tobi Te Ve.

¿Por qué Yahaira Plasencia menospreció a sus compañeras?

Debido a la ola de críticas, la ‘reina del totó' ha salido al frente para defenderse y aseguró que todo se trato de un malentendido pues han sacado sus palabras de contexto.

“La verdad es que no suelo aclarar ningún tipo de noticia que salga sobre mí, pero creo que esta si es necesario hacerlo por el respeto, el cariño y la admiración que le tengo a cada una de mis colegas, de todas las mujeres que vienen haciendo salsa en el Perú”, dijo.

“Cuando yo me refería a que soy la única mujer haciendo salsa, me refería a la terna a la que estaba nominada, porque ustedes pudieron ver que eran puros hombres. Entonces yo me refería a eso”, remarcó la salsera.