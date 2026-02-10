Llega a nuestro país la experiencia inmersiva más impactante, en la que el espectador pasa a ser el protagonista de un viaje multisensorial en un espacio donde el arte y la música cobran vida.

Genios del arte by “Inmersive Dreams”, es el espectáculo inmersivo que se realizará desde el 15 de abril en el Jockey Plaza.

Reúne a los más importantes genios de la historia como Monet, Da Vinci, Vang Gogh, Klimt, Pop Art y Hokusai, quienes transforman un gigantesco espacio donde el arte llega a despertar emociones y todos los sentidos del espectador envolviéndolo en proyecciones en 360° grados.

La experiencia con estos genios del arte se podrá de lunes a viernes a partir de las 12 p.m., y sábados y domingos a partir de las 11a.m., bajo la producción de Art Seven.

Los boletos están a la venta en la plataforma y módulos físicos de Teleticket y podrán ser adquiridos con un 20 % de descuento con tarjetas del Banco Falabella. Los precios van desde s/.49 nuevos soles.