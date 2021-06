La actriz Maite Perroni guarda silencio luego de que fuera acusada de ser la manzana de la discordia. Como se recuerda, este 1 de junio, la revista “TV Notas” de México publicó un artículo que revela un supuesto romance entre la exRBD y el productor de televisión Andrés Tovar, quien está casado con la actriz Claudia Martín desde enero de 2019.

De acuerdo a la publicación, Claudia Martín dejó a su esposo, Andrés Tovar, tras descubrir su infidelidad. Esto ocurre una semana después de que Maite Perroni anunciara el fin de su romance con Koko Stambuk tras 7 años de relación sentimental.

El productor, quien está a cargo del programa “Sale El Sol”, brindó sus descargos a través de los conductores del magazine. Ellos indicaron que su jefe se encuentra “muy triste y preocupado”, pero que su separación con su esposa se dio en “buenos términos”.

“Su separación con Claudia Martín es un hecho, llevan separados varios meses, no están juntos, pero no hay nadie, no hay ninguna tercera en discordia como se está comentando el día de hoy en una revista”, aseveró la periodista Ana María Alvarado.

De la misma manera, la presentadora Joanna Vega-Biestro recalcó que la separación entre el productor y su esposa se realizó de la mejor manera y sin una infidelidad de por medio.

“Él tuvo la confianza de platicárselo a nosotros que somos su equipo, al final del día somos una familia, cuando algo nos pasa tendemos a comentarlo entre nosotros y nunca se habló de una tercera en discordia, nunca se habló de una tercera en discordia, al contrario, es una separación con mucho amor, aunque suene difícil de creerlo, porque son dos personas que se quieren tanto, que decidieron tomar caminos diferentes, pero por el camino del respeto y del amor”, destacó.

Por su parte, Claudia Martín no ha emitido ninguna declaración al respecto, aunque en sus historias de Instagram destaca la frase: “Los actos siempre tendrán la última palabra”.

