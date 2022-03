Juan Víctor Sánchez expuso la pericia psicológica que realizó el Ministerio Público a Andrea San Martín, la madre de su hija de 3 años de edad. En entrevista con el programa ‘Amor y Fuego’ de Willax TV, el extripulante de avión reveló que dicha diligencia se realizó como parte de la denuncia de la ‘Ojiverde’ contra él.

En el documento, publicado en el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, se lee “después e evaluar a Andrea San Martin Pilares, somo de la opinión que presenta: reacción ansiosa situacional en remisión compatible a violencia psicológica, personalidad con rasgos obsesivos, histriónicos y narcisista”.

Esta conclusión se emitió el pasado 3 de enero de 2022. Como se recuerda, el Ministerio Público resolvió no formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra Andrea por la presunta comisión del delito contra la vida, cuerpo y salud contra integrantes del grupo familiar, violencia psicológica en agravio de su menor hija.

Asimismo, se lee parte de las declaraciones de la modelo sobre el padre de su hija, donde lo tilda de ‘conformista’:

“Termino con él, muy conformista para mi gusto, (yo) tenía una hija, iba a tener otra, no (quería) estar con alguien que estuviera estancando. Siento que (Juan Víctor) me odia, me tiene rencor, no puedo decir nada, todo está mal, me trata e hacer quedar como si yo tuviera problemas, que le corto el pelo a mi hija, que la llevo al pediatra y no le avisé, que el vínculo de mi pareja hacia mi hija... es un odio hacia mi, siempre fue resentido”.

Juan Victor expone a Andrea San Martín | FOTO: Willax TV

