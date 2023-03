Rodrigo González y Gigi Mitre decidieron responder con pruebas contundentes a Fiorella Cayo , quien dijo que se sentía “acosada” luego de que ‘Amor y Fuego’ difundieran imágenes de ella ‘chapando’ apasionadamente con una galán en pleno estacionamiento.

Una reportera del magazine de Willax acudió al lugar de los hechos, en el distrito de Punta Hermosa, para demostrar que las imágenes fueron grabadas en la vía pública.

“No es un lugar privado porque aquí cualquier persona puede caminar, sin ningún inconveniente. Lo mismo que pasó con nuestra ‘muca’, no se metió a ninguna propiedad privada (...) Los departamentos tienen cocheras tienen cocheras pero en la vía pública” , sostuvo la periodista de ‘Amor y Fuego’.

La reportera también mostró el malestar de algunos vecinos, quienes habrían presenciado los besos ‘calentones’ de Fiorella Cayo.

“Los vecinos dicen que allí pasó”, comentó, mostrando a un grupo de vecinos que señalaban con el dedo el lugar donde estuvo la bailarina.

Una vecina comentó que es “roche” que una persona se está besando acaloradamente en la calle. “Claro que me los daría (esos besos apasionados), pero desde mi casa” , dijo, provocando la risa de Rodrigo y Gigi en el set.

“Qué roche pues chapar así”; “Dormíamos, hasta que sonó la alarma. Desde las 6 mañana comienzan a transitar por acá”, comentaron los residentes.

QUÉ DIJO FIORELLA CAYO

Fiorella Cayo comentó en un video, las circunstancias en que se besó apasionadamente con su misterioso galán.

“He salido de una fiesta, he ido al edificio del departamento que alquilo, me he ido a una zona privada, no pública, es el estacionamiento y la terraza del edificio, no es vía pública ”, argumentó.

