Abencia Meza , cantante folclórica peruana de 47 años, rompió su silencio luego de más de 10 años de estar recluida en el penal de mujeres de Chorrillos. La ‘Reina de las parranditas’ fue sentenciada por instigar el homicidio calificado de Alicia Delgado, su expareja sentimental.

El programa “Día D” presentó declaraciones exclusivas de la artista, quien ruega a la presidenta Dina Boluarte que le otorgue el indulto humanitario y la deje en libertad.

La popular ‘Pistolita’ reafirmó, una vez más, que ella no mandó a matar a su expareja Alicia Delgado:

“Voy a asumir mis errores porque de una u otra forma he cometido el error, tal vez a Alicia la maté en vida porque jugué con sus sentimientos, porque fallé como pareja. Cometí muchos errores, es verdad, fallé, estoy totalmente arrepentida, pero jamás mandé a matar a Alicia”.

“Alicia para mí fue, es y será una gran mujer. Incomparable como artista, como pareja, si hoy me ponen frente a Alicia, créeme, me pusiera de rodillas y la conquistaría. No habrá otra persona como ella”, agregó.

PIDE INDULTO A DINA BOLUARTE

Según indicó Abencia Meza, su orientación sexual influyó en su condena y “nadie podía mucho dar la oportunidad a una lesbiana”.

“Tal vez mi fama de ser Abencia Meza, mi opción sexual de ser lesbian a. Me gustaría decirle: Señora Dina, póngase la mano en el pecho y sé que usted es madre, hija, abuela, yo también soy tal. Como todo ser humano he dicho, y siempre lo diré, cometemos errores, pues esos errores ya las he pagado”, agregó.

¿Cuándo saldrá de la cárcel Abencia Meza?

La condena de la peruana Abencia Meza terminaría el 22 de marzo del 2041, pues fue sentenciada a 30 años de cárcel por la Cuarta Sala Penal para Reos en Cárcel de la Corte Superior de Justicia de Lima.

TE PUEDE INTERESAR