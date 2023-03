Milagros Pedreschi, recordada exbailarina y actriz peruana, hizo una bochornosa revelación que deja mal parado a Christian Domínguez . Todo ocurrió en el 2007, cuando ambos eran parte del elenco de la serie “Néctar en el cielo”, donde el cumbiambero interpretó a Johnny Orosco, el líder de la agrupación.

En aquella serie, Pedreshi interpretó a Milagros Soto, la ‘Princesita Mily’, y tuvo una incómoda experiencia besando a Christian Domínguez, actual pareja de la cantante Pamela Franco.

Según contó durante una transmisión EN VIVO por TikTok, tuvo que quejarse por la forma en Domínguez la besaba para las escenas de ‘Néctar en el Cielo’. Ella pidió al asistente de producción que hablara con el cantante porque “la estaba besando de verdad”.

“‘Me está metiendo la lengua’, le dije. ¡Habla, por favor! (...) Fernandito, me está besando, por favor, ¡me está besando!” , señaló.

Milagros Pedreschi recuerda que Christian Domínguez se acercó a ella para pedirle disculpas por su frenético beso. “Me dijo ‘Ya Milagritos, discúlpame, tranquila’. Y yo le dije ‘no, de verdad pues Christian, todo bien, todo chévere”, recordó.

La actriz consideró que Christian no tenía experiencia actuando, ya que se trataba de su primer protagónico en una novela.

“De repente él no supo cómo manejar los besos de ficción. Pero yo sí sentí que me besó. Aunque no lo crean, una cosa es un beso de ficción y otra de verdad, y yo sentí que me besó de verdad” , añadió la exbailarina.

