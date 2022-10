Este 10 de octubre de 2022, la influencer Andrea San Martín se mostró emocionada al celebrar los 7 años de su hija mayor, Maia, quien es fruto de la relación que tuvo con Sebastián Lizarzaburu.

A través de Instagram Stories, la ‘ojiverde’ compartió varias imágenes de su hija cuando era una bebé: “Atesoré cada espacio a su lado, cada momento que construí desde el día 1 que supe que venía en camino”.

“Si hay un ser en este mundo que conoce mis inicios, mis tropiezos, mis más grandes logros, es ella”, señaló. “Cada peldaño fue inspirado en ella, cada anhelo a su lado me llevó a levantarme las veces que tuve que hacerlo. El primer departamento, la primera compra de todo fue con y para ella”.

Foto: Instagram @mama.porpartidadoble

Según Andrea San Martín, su hija mayor fue su principal motivación para salir adelante: “No hay imposible desde que llegó a mí y literalmente hablando... no lo hay. Crucé las barreras más grandes a su lado y los abrazos que me han sostenido por años fueron de esas manitas pequeñitas que me enseñaron el amor verdadero y único”.

La polémica influencer también compartió fotos del bautizo de su hija, donde se ve a Sebastián Lizarzaburu y los padrinos de la niña: “Te entregué a las personas más importantes de mi vida y hoy en día eres el reflejo de cada uno de ellos”.

“Al final de todo, eres el resultado no solo de todo lo que siento haberte enseñado sino de ti misma y tu capacidad de discernir a la perfección cada vivencia y rescatar lo mejor de ellas. Nadie puede llevarse el crédito de quién eres porque si algo has aprendido es a descubrirte cada día. Eres esa alma libre que tanto soñé seas. Eres tú misma y nunca dejarás de serlo”, escribió Andrea San Martín.

Foto: Instagram @mama.porpartidadoble

