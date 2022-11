La noche de este sábado 12 de noviembre de 2022, Vasco Madueño, hijo del cantante venezolano Guillermo Dávila, se presentó en el programa “Sábados con Andrés” que conduce el irreverente Andrés Hurtado. El joven de 20 años se refirió a su dura lucha por ser reconocido, a la cual declinó y rechazó llevar el apellido del artista.

Durante la entrevista, el presentador de Panamericana TV le preguntó a Vasco si tenía hermanos, a lo que el joven respondió con una afirmación. Luego de ello, Hurtado quiso saber si sus parientes eran por parte paterna y el joven se mostró un poco incómodo.

¿Qué dijo Andrés Hurtado sobre Guillermo Dávila?

“Ah, por el señor. Es que como comprenderás no le puedo decir papá. Papá es el que cría, no el que engendra”, dijo Andrés Hurtado tras la respuesta del cantante. Ante ello, Vasco Madueño agregó: “el hábito no hace al monje”.

Cabe mencionar que Vasco Madueño es un cantautor peruano y a sus 20 años con su talento se está ganado un lugar en el mundo del arte, debido a su gran pasión por la música con raíces peruanas.