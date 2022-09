El cantante venezolano Guillermo Dávila estuvo envuelto en una tensa polémica con Vasco Madueño debido a que no quiso reconocerlo legalmente como su hijo por varios años. A pesar de que una prueba de ADN confirmó que eran padre e hijo, los problemas entre ellos continuaron.

Sin embargo, estos enfrentamientos habrían quedado en el pasado y es que el interprete de ‘Cuando se acaba el amor’ y su joven hijo habrían firmado la pipa de la paz, así lo evidencian sus redes sociales.

Como se aprecia, Guillermo Dávila y Vasco Madueño se comenzaron a seguir en sus respectivas cuentas de Instagram, lo que indicaría que habrían retomado las conversaciones.

Foto: (Instagram/@guillermodavilaoficial)

Vale indicar que Vasco Madueño rechazó llevar el apellido de su padre Guillermo Dávila, pese a que el resultado de ADN confirmó la paternidad del cantante venezolano.

“Me molesta bastante que él diga tantas cosas. (Yo no quise aceptar su apellido) pero no fue por terceros, esa conclusión yo la tomé porque justamente lo conocí en persona. Es una conclusión que yo mismo he sacado, es realmente lo que vi en él cuando lo conocí. No quise, siento que es una persona tóxica para mi vida, es duro darse cuenta de eso”, dijo en comunicación con Magaly Medina.

